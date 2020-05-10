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فن

النقاد يختارون الـ 8 مسلسلات الأفضل في رمضان 2020

الأحد 10/مايو/2020 - 12:27 م
الاختيار
الاختيار
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أحمد إبراهيم
بعد مرور النصف الأول من رمضان، أثارت العديد من الأعمال الفنية حالة من الجدل الواسع، بعضها نال إعجاب الجمهور والبعض الآخر فشل فى لفت الأنظار إليه.
 
نرصد آراء النقاد فى الأعمال الدرامية المعروضة بعد مرور النصف الأول من رمضان. 

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الـ6 أعمال الأفضل
كشف الناقد طارق الشناوى عن أفضل الأعمال الدرامية التى تعرض فى رمضان الحالى، بعد مرور 15 يوما على رمضان. 

وقال طارق الشناوى لـ "صدى البلد": "أرى أن أفضل الأعمال الفنية التى تعرض حاليا فى رمضان بعد مرور النصف الأول منه هى الاختيار و100 وش والبرنس ونحب تانى ليه ولما كنا صغيرين والفتوة". 

وأضاف طارق الشناوى أن هذه الأعمال تستحق المشاهدة كونها أعمالا تقدم مضمونا فنيا جديدا، فضلا عن أنها جيدة الصنع. 

وتابع طارق الشناوى: "أرى أن الكوميديا فى رمضان هذا العام غير جيدة ومعظمها يميل إلى الاستظراف باستثناء 100 وش". 

الاختيار
بينما قال نادر عدلى: "ليس هناك حكم نهائي على الأعمال، لكن هناك عددا من الأعمال خطفت الأنظار منذ الحلقة الأولى". 

وأضاف عدلى: "أكثر الأعمال التى جذبتنى ويمكن أن تستمر لمشاهدتها هى "خيانة عهد" للفنانة يسرا، كما أن مسلسل "الاختيار" يستحق أيضا المشاهدة كونه عملا وطنيا". 

وأوضح أن محمد رمضان استطاع أن يقدم عملا مختلفا من خلال مسلسل "البرنس" الذى يتضمن محتوى فنيا جيدا يستحق المشاهدة، مشيرا إلى أن مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام أيضا من الأعمال التى تستحق المشاهدة وإن كان حتى الآن خطوط العمل لم تتشابك بشكل كبير. 

وأكد أن أكثر الأعمال التى لم تعجبه مسلسل "رجالة البيت" الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وأكرم حسنى، لأن الكوميديا به غير لائقة ومبتذلة، على حد وصفه. 

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أما الناقد محمود قاسم، فكشف عن رأيه فى مسلسلات رمضان التى تعرض حاليا، مؤكدا أن الأعمال ككل ليس بها ما يجذبه ويشعر أنها تشبه بعضها حتى فى أفكار المشاهد نفسها بين فقدان ذاكرة وقتل. 

وأضاف محمود قاسم أن العمل المختلف الوحيد هو مسلسل النهاية الذى يقدم فكرة مختلفة وإن كان لا يجوز الحكم عليه الآن، ولكن المؤلف عمر سمير عاطف يقدم لنا عملا مختلفا عن السابق. 
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