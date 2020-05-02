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فن

بعد أسبوع من رمضان.. ناقد فني: الاختيار وخيانة عهد يستحقان المتابعة.. ولم يعجبني رجال البيت

السبت 02/مايو/2020 - 08:45 م
رجال البيت
رجال البيت
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أحمد إبراهيم
كشف الناقد نادر عدلي عن رأيه في الأعمال الدرامية المعروضة حاليا بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان . 

وقال نادر عدلى فى تصريح لـ "صدى البلد" : ليس هناك حكم نهائي على الاعمال خاصة أننا مازالنا فى الاسبوع الاول من رمضان لكن هناك عدد من الاعمال خطفت الانظار منذ الحلقة الاولى. 

وأضاف عدلى قائلا : اكثر الاعمال التى جذبتنى ويمكن ان تستمر لمشاهدتها هى "خيانة عهد" للفنانة يسرا كما ان مسلسل "الاختيار" يستحق ايضا المشاهدة كونه عمل وطنى. 

واوضح عدلى قائلا : واستطاع محمد رمضان ان يقدم عملا مختلفا من خلال مسلسل "البرنس" الذى يتضمن محتوى فنى جيد يستحق المشاهدة وارى ان مسلسل "فلانتينو" ايضا من الاعمال التى تستحق المشاهدة للزعيم عادل امام وان كان حتى الان خطوط العمل لم تتشابك بشكل كبير. 

وأشارت عدلى قائلا : واكثر الاعمال التى لم تعجبنى هو مسلسل "رجالة البيت" الذى يقوم ببطولته احمد فهمى واكرم حسنى وارى ان الكوميديا به غير لائقة ومبتذلة.
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