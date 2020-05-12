يصور 7 حارات في وقت واحد.. أول فيديو لـ رادار السيارات ميستا في شوارع القاهرة

ينشر موقع صدى البلد أول فيديو لرادار ميستا الجديد - فرنساوي الصنع والتى بدأت وزارة الداخلية في تركيبه على الطرق والمحاور الرئيسية.





وذلك، في إطار سياسة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الداخلية في كافة قطاعاتها؛ لمواكبة التكنولوجيا لخدمة المواطنين.





تحقيقا للإنضباط المروري، قامت وزارة الداخلية بدعم الإدارة العامة للمرور، بأحدث الأجهزة و التكنولوجيا العالمية الحديثة ، وذلك لحل كافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، وتقليل دور العنصر البشري، وهو ماينعكس على حماية المواطنين.





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وفي هذا السياق، أشرف اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، على الإنتهاء من تركيب جهاز رادار "ميستا" الحديث، فرنساوي الصنع، وهو من أحدث الرادارات العالمية، على الطرق والمحاور الرئيسية داخل القاهرة والمحاور المؤدية إليها.





يستطيع رادار ميستا الجديد رصد 8 حارات مرورية، وتعمل الكاميرا الخاصة به بكفاءة متماثلة ليلا ونهارا، حيث تبلغ جودة الصورة التى يحصل عليها للسيارة 36 ميجا بيكسل بمسافة تتجاوز 300 متر، كما يتمكن من تصوير سائق السيارة في حال عدم التزامه بربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة، على أن يتم تحرير مخالفة وإرسالها برسالة نصية إلى هاتف المخالف.





ووضعت الأجهزة الأمنية خطة لتركيب الرادار الحديث على طرق السويس الصحراوي، ومحور المشير، ومحور المشير الجديد من الـ NA حتى مدينة نصر، وشارع التسعين الشمالي، وشارع التسعين الجنوبي، وطريق المطار، وكوبري 6 أكتوبر، وكورنيش النيل، وصلاح سالم، ومحاور القاهرة الجديدة.



