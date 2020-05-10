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حوادث

بعد تركيب الرادارات الجديدة.. تعرف على السرعات المقررة وأماكنها بالقاهرة

الأحد 10/مايو/2020 - 01:42 م
المرور
المرور
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كتب محمد صبرى
كشف مصدر أمنى بالإدارة العامة لمرور القاهرة عن السرعة المقررة على محور المشير طنطاوي المتجه إلى التجمع الخامس بمدينة نصر في الاتجاهين، مؤكدا أن السرعة المقررة هي ٨٠ كم للملاكي.

كما أشار المصدر إلى أنه تم وضع جهاز رادار حديث في الاتجاهين من الشارع لضبط مخالفي السرعة التي حددتها نيابة مرور القاهرة، مضيفة أن المخالفة المحددة لعدم الالتزام بالسرعة هي ٣٠٠ جنيه فوري، وكذا ٨٠ كم على طريق السويس و٦٠ كم في شارع التسعين.


وأوضح المصدر بأن هناك ٣ رادارات في طريق السويس، واثنين في محور مشير طنطاوى، وواحد في شارع التسعين الجنوبي، وواحد في التسعين الشمالي.
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