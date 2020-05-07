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حوادث

دهس عامل أمن في وقت الحظر.. التحفظ على سائق سيارة شارع الهرم

الخميس 07/مايو/2020 - 09:13 ص
حادث شارع الهرم
حادث شارع الهرم
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ندى حمودة – أحمد مهدي
تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق سيارة ملاكي بدون لوحات، صدم عامل أمن بسيارته في شارع الهرم خلال أوقات الحظر. 

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير ومتوفى في شارع الهرم، وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال ورفع آثار الحادث. 

وكشفت التحريات الأولية برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير السيارة الملاكي ماركة شيفروليه نبيتي اللون "بدون لوحات معدنية"، اصطدمت بالرصيف، وسور أحد المحال التجارية. 

وتبين من التحريات أن الحادث نتج عنه مصرع فرد أمن المحل التجاري، وتلفيات بالسيارة والرصيف والسور.

وتحرر المحضر اللازم، وتم نقل المتوفى للمشرحة.
دهس عامل أمن في وقت الحظر.. التحفظ على سائق سيارة شارع الهرم
دهس عامل أمن في وقت الحظر.. التحفظ على سائق سيارة شارع الهرم
دهس عامل أمن في وقت الحظر.. التحفظ على سائق سيارة شارع الهرم
دهس عامل أمن في وقت الحظر.. التحفظ على سائق سيارة شارع الهرم
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