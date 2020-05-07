مقتل شاب بسلاح أبيض بسبب لعب الأطفال بدلجا بديرمواس

لقي شاب بمركز ديرمواس جنوب المنيا، مصرعه قتلا على يد فلاح في مشاجرة بسبب لعب الأطفال.





تلقى اللواء محمد خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية بمقتل شاب بقرية دلجا بديرمواس.





وعلي الفور، انتقل الرائد أحمد الصفتي، رئيس مباحث المركز، ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت، لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل "أ.ع"، 28 سنة، حاصل علي ليسانس آداب، متأثرًا بإصابة بجرح طعني بالقلب، وتبين أن المتهم بقتله هو "ع.م"، 43 سنة، فلاح ومقيم بذات الناحية، عقب وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب لعب الأطفال قام خلالها المتهم بقتل الشاب بالسكين.





وتحرر محضر بالواقعة، وتمكن ضباط المركز من إلقاء القبض على المتهم، ونقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى ديرمواس، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.