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حوادث

حملات على الطرق لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر

الخميس 14/مايو/2020 - 09:41 ص
اللواء علاء متولى
اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور
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أحمد مهدي
تفقد اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، جاهزية الخدمات المرورية الثابتة والمتحركة على مداخل طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ومحور 26 يوليو والطريق الدائري بكامل قطاعاته بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وخلال الجولة اطمأن مدير الإدارة العامة للمرور، على تنفيذ خطة وزارة الداخلية والتى تسعى إلى وضع حلول جذرية لكافة المشكلات والمعوقات المتعلقة بالقضايا المرورية، لا سيما اليقظة التامة والتواجد المستمر.

ووجه مساعد وزير الداخلية بضرورة مواصلة الحملات المرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر، وكذلك مخالفى السرعات القانونية، والخارجين عن القانون.

فيما تجرى الإدارة العامة للمرور، عمليات تمشيط على الطرق الرئيسية والصحراوية، بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح والسويس.

وتضمن خطة الإدارة إجراء ربط بصورة مستمرة مع غرف عمليات المحافظات، وغرف النجدة والحماية المدنية والإسعاف، للتدخل بشكل سريع في حالات الطوارئ.

ونشرت الإدارة رقم 01221110000 وذلك للإغاثة المرورية على الطرق السريعة، حفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ.

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