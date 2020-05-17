سوق الحرير الحلقة 23 .. خديجة تواجه عمران بإهماله لها

انتهت الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل السوري سوق الحرير، وفيها يطلب صابر مساعدة شحادة للبحث عن زياد فيما يحاول سيف بطريقته استمالة عفيفة، بينما كريمة لن تسكت عن موضوع الولدين، وقمر تحرضها على ذلك لغرض ما في نفسها، أما خديجة فتصاب بالإغماء في المشغل وتواجه عمران بسبب إهماله لها.





المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا.





ويشارك في البطولة: بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، فادي صبيح، نادين تحسين بك، وقمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، عبد الهادي وشادي الصفدي، اسعد فضة، هيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر : عبد الرحيم حسن، نهال عنبر، ماجد الشرقاوي، ومن تونس دارين حداد.

ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net.





وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.





وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟



