أمريكا تسجل 1237 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 1237 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل بذلك إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 88.730 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.





كانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق من أمس السبت أن ولاية ميشيجان سجلت أكثر من 50.500 وفاة بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الوباء.





ويقول موقع "وورلد ريكورد" إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز مليون و507 آلاف شخص.



