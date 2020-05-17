ريهام عبد الغفور تداعب أحمد حلمي بصورة نادرة وتحذفها.. شاهد

مازحت ريهام عبد الغفور، الفنان أحمد حلمى فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ونشرت ريهام عبد الغفور صورة نادرة لـ أحمد حلمى من طفولته وعلقت قائلة: "الشاب ده ساكن جنبنا وعلطول مدايق وأجى أسأله مالك يقول ما أنا عادى أهو".
وسرعان ماحذفت ريهام عبد الغفور الصورة دون الإفصاح عن أي أسباب لحذفها.
وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربينى والذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.
وحقق مسلسل زى الشمس نجاحا كبيرا فى الموسم الرمضانى وعدد مشاهدة عالية.