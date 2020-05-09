بعد تدشين هاشتاج لها على تويتر .. أجمل إطلالات ريهام عبد الغفور.. شاهد

تصدرت الفنانة ريهام عبد الغفور تريند تويتر، بعد أن دشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج ريهام عبد الغفور، بعد حلقتها مع رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة إم بي سي مصر.
وتتميز الفنانة ريهام عبد الغفور بارتداء الملابس التي تبرز أنوثتها، فهي تميل إلى اختيار الألوان الزاهية مثل الأبيض والأزرق، كما تفضل ارتداء الفساتين على أحدث صيحات الموضة في المهرجانات السينمائية لتخطف أنظار الجميع.
وتفضل ريهام عبد الغفور اختيار قصات الشعر الجريئة، فهي تظهر دائما بالشعر القصير المجعد الذي يبرز جمال ملامحها الرقيقة.
ومن الناحية الجمالية تختار ريهام عبد الغفور اللمسات البسيطة المعتمدة على الألوان الطبيعية، فهي تفضل البساطة في المكياج.
وإليكم أجمل إطلالات ريهام عبد الغفور ..