بالأبيض والأسود.. ريهام عبد الغفور بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

وظهرت ريهام عبدالغفور بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود نالت بها إعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي " برنسيسة السينما والدراما ملامحك جميلة "





ومن ناحية اخرى نعت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام شهداء بئر العبد أمس.

فيما علقت قائلة :"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.صدق اللهُ العظيم، رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلم يارب".

وكانت اخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربينى والذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.