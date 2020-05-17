الحلقة 23 من مسلسل خيانة عهد .. يسرا تتخلص من أزمة الضرائب

شهدت الحلقة 23 من مسلسل " خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.





استطاعت الفنانة يسرا، التخلص من أزمة الضرائب التي لاحقتها على المصنع، وذلك بمساعدة شقيقها خالد سرحان، أملا منه في الحصول على المصنع.





إقرأ أيضًا:





بينما قام خالد سرحان بتطليق عبير صبري، بعد إصرارها على طلب الطلاق بعد ضغط يسرا "عهد" عليها لأنها تهددها بالفيديوهات الفاضحة التي بينها وبين رجل الأعمال مجدي الصياد.





يذكر أن تيام مصطفى قمر، كان اعترف لـ عمته يسرا، "عهد" بخيانة والدته "عبير صبري" لوالده، ولكنها أخبرته ألا يخبر أي شخص بهذا الحديث.



مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



