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رياضة

اللجنة الأولمبية تتمسك بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد

الأحد 17/مايو/2020 - 11:51 ص
هشام حطب رئيس اللجنة
هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
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عمرو الحلوانى

تمسكت اللجنة الأولمبية المصرية بإقامة انتخابات اتحاد كرة القدم المقرر إقامتها فى العام الجاري لمدة عام واحد فقط وليس 4 سنوات كما كانت الانتخابات تجري فى الفترة الماضية. 



وجاء تمسك اللجنة الأولمبية بإقامة انتخابات الجبلاية 2020 لمدة عام واحد فقط وفقا لنص قانون الرياضة المصري بإقامة الانتخابات بعد أربعة سنوات من تاريخ الإنتخابات أو بعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية وبالتالي اتحاد الكرة سيجري انتخاباته لمدة عام وفقا للقانون المصري والدستور والفيفا ملتزم بقانون الرياضة والدستور المصري.



وعلم " صدى البلد " أن اللجنة الأولمبية أرسلت خطابا رسميا إلى الفيفا تتطالب بضرورة الإلتزام بقانون الرياضة المصرية والذى يستلزم إقامة انتخابات الجبلاية المقبلة لمدة عام واحد ثم إقامة انتخابات أخرى بعد خوض اولمبياد طوكيو وستكون لمةد أربع سنوات بشكل طبيعي.



وفى هذا السياق، أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ،قانون الرياضة المصري مطابق للمعايير الدولية من اللجنة الأولمبية الدولية وجميع الاتحادات الدولية بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد على ذلك بخطابات رسمية وصلت إلينا، وقانون الرياضة المصري والدستور المصري فوق الجميع ولا يوجد أحد فوقهما.


وأضاف " الأمور واضحة أمام الجميع ونصدر رأينا القانوني وفقا لقانون الرياضة والميثاق الأولمبي، ومن يريد أن يخالف له مطلق الحرية ولكن عليه يتحمل التبعات القانونية بطرق الطعن المحدده في مركز التسوية والتحكيم".

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