حقيقة الصيام في شدة الحر ثوابه أعظم من الأيام العادية؟.. الإفتاء توضح





ونصح «الأزهر» عبر صفحته على «فيسبوك»، الصائمين، قائلًا: «إن بلغك الجهد لشدة حر اليوم وأنت صائم؛ فتذكر ما أعده الله عز وجل للصائمين، واصطبر بذلك على طاعة الله سبحانه، واعلم أن الأجر على قدر التَّعب والنَّصب».





واستشهد بما وروي عَنْ أُمِّنَا عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» أخرجه الدارقطني.





بدورها، أرشدت دار الإفتاء المصرية، إلى 5 كلمات لتريديها أثناء الصيام في الحر الشديد وهي: «اللهم أجرني من حر جهنم»، مؤكدة أنها تكون سببًا في أن يعتق الله تعالى قائلها من نار جهنم.



