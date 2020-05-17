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رياضة

بسبب كورونا.. وزيرا الصحة والرياضة يبحثان مصير الدوري

الأحد 17/مايو/2020 - 02:03 م
جلسة وزير الرياضة
جلسة وزير الرياضة مع وزيرة الصحة " أرشيفية"
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عمرو الحلوانى

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مهما مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبحث آخر تطورات السيطرة على الكورونا وعودة النشاط الرياضي من جديد.



ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع بين وزير الرياضة ووزيرة الصحة آخر تطورات الموقف بالنسبة للسيطرة على كورونا وعودة الحياة الرياضية من جديد فى مصر.



ومن المتوقع أن يقدم الدكتور أشرف صبحي مقترحاته بشأن عودة النشاط الرياضي واستكمال الدوري الممتاز خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة.

ووضع وزير الشباب والرياضة شرطا واضحا من أجل عودة النشاط الرياضي فى مصر وهو الحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ومجلس الوزراء.



وكان وزير الرياضة قرر تعليق الأنشطة الرياضية فى مراكز الشباب ، بالإضافة إلى قيام اتحاد الكرة بتعليق الأنشطة فى الأندية وإيقاف مسابقة الدوري الممتاز تماشيا مع قرار مجلس الوزراء لمواجهة الكورونا ومنع انتشار الوباء .

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