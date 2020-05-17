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أخبار العالم

الصين: تصدير 50 مليار قناع طبي و 73 ألف جهاز تنفس صناعي منذ أول مارس

الأحد 17/مايو/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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أ ش أ
  صدرت الصين 9ر50 مليار قناع طبي و72700 جهاز تنفس صناعي منذ الأول من مارس الماضي، وذلك ضمن كمية كبيرة من الإمدادات المخصصة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).


وذكرت الإدارة العامة الصينية للجمارك - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم /الأحد/ - أن الصين صدرت خلال الفترة نفسها 216 مليون بدلة واقية و3ر81 مليون نظارة واقية و4ر26 مليون جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء و04ر1 مليار زوج من القفازات الجراحية وأنابيب اختبار للمرض تكفي لـ162 مليون شخص.


وأضافت الإدارة أن الصين سوف تواصل تعزيز السيطرة على جودة الصادرات الخاصة بإمدادات الوقاية من المرض والسيطرة عليه وتكثيف ملاحقة السلوكيات غير القانونية لضمان تصدير منتظم لمواد مكافحة المرض.

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