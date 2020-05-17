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أخبار البلد

قبل العيد.. أسعار الأسماك والرنجة المخفضة بمنافذ الزراعة.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 05:07 م
الأسماك والرنجة
الأسماك والرنجة
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شيماء مجدي
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر ، من خلال طرح السلع الاستهلاكية وكحك العيد بأسعار تنافسية وبأقل من الخارج بتخفيضات تصل إلي ٣٠ %.

يقول أحمد مختار مشرف عام منافذ وزارة الزراعة، إن اللحوم متواجدة أيضا وبأسعار تنافسية أقل من سعر السوق ب ٢٥% ومتوافرة بسعر ١٠٥ جنيهات للكيلو. 

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وأضاف ل "صدى البلد "أنه سعر كيلو الرنجة  يبلغ ٣٠ جنيهاةوكيلو الفيليه البلطي ٥٥ جنيها والفيليه قشر البياض يصل نحو ٧٥ جنيها والسي فود ٥٠ جنيها. 



وقال إن وزير الزراعة السيد القصير أصدر تعليماته بسبب ظروف فيروس كورونا أن تكون أسعار المنتجات التي تقدم للمواطنين أقل من سعر السوق من ٢٥ إلى ٣٠%.


ونوه " مشرف منافذ وزارة الزراعة" إلى أن هناك إقبالا كبيرا علي منتجات وزارة الزراعة من اللحوم والدواجن ، وذلك يرجع إلى ثقة المواطنين في الوزارة ، حيث يتم فحص العينات للتأكد من سلامتها .

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