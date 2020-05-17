قبل العيد.. أسعار الأسماك والرنجة المخفضة بمنافذ الزراعة.. فيديو

اقرأ أيضا:

وأضاف ل "صدى البلد "أنه سعر كيلو الرنجة يبلغ ٣٠ جنيهاةوكيلو الفيليه البلطي ٥٥ جنيها والفيليه قشر البياض يصل نحو ٧٥ جنيها والسي فود ٥٠ جنيها.وقال إن وزير الزراعة السيد القصير أصدر تعليماته بسبب ظروف فيروس كورونا أن تكون أسعار المنتجات التي تقدم للمواطنين أقل من سعر السوق من ٢٥ إلى ٣٠%.ونوه " مشرف منافذ وزارة الزراعة" إلى أن هناك إقبالا كبيرا علي منتجات وزارة الزراعة من اللحوم والدواجن ، وذلك يرجع إلى ثقة المواطنين في الوزارة ، حيث يتم فحص العينات للتأكد من سلامتها .