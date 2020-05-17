AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميرهان حسين ضيفة شرف حلقة اليوم من مسلسل رجالة البيت

الأحد 17/مايو/2020 - 05:53 م
رجالة البيت
رجالة البيت
Advertisements
ندى فكري
شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بصورة لها من كواليس مسلسل رجالة البيت ، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ميرهان حسين علي الصورة قائلة: "انهارده هاكون ضيفة شرف حلقة مسلسل رجاله البيت " 

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وعلق أحدهم قائلا " هتنوري المسلسل " 

كان أخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.

 المسلسل من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى، ولاقي نجاحا كبيرا وقت عرضه.

المسلسل بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميرهان حسين تنشر فيديو جديد عبر تيك توك.. شاهد

خايف ليه ها خايف ليه؟.. ميريهان حسين تشعل إنستجرام بفيديو جديد

ميريهان حسين تثير فضول متابعيها عبر إنستجرام

ميريهان حسين تقلد فيفى عبده..ترتدى جلابيتها وترقص بلدي..فيديو

بفيديو جديد.. ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بتقليد فيفى عبده

ميريهان حسين: عيد قيامة مجيد لأصحابي وإخواتي المسيحيين

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. طبيب يحذر من مستشفيات العزل.. موجة حارة تضرب البلاد.. حل وحيد يحميك من كورونا

مجلس الوزراء: فتح المولات والمحلات المختلفة على مدار الأسبوع بداية من 30 مايو.. فيديو

توقف حركة القطارات والمترو بداية من أول أيام عيد الفطر وحتى نهاية الأسبوع

مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة يسعون للتعاقد مع هذا اللاعب

ننشر تفاصيل كلمة رئيس الوزراء حول إجراءات الحكومة في عيد الفطر لمواجهة كورونا

تفاصيل تأجيل امتحانات الثانوية العامة ومواعيد دخول اللجان.. ومصير التشعيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة