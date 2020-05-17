ميرهان حسين ضيفة شرف حلقة اليوم من مسلسل رجالة البيت

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بصورة لها من كواليس مسلسل رجالة البيت ، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت ميرهان حسين علي الصورة قائلة: "انهارده هاكون ضيفة شرف حلقة مسلسل رجاله البيت "





وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وعلق أحدهم قائلا " هتنوري المسلسل "





كان أخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.





المسلسل من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى، ولاقي نجاحا كبيرا وقت عرضه.



