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بين الناس

انتشار الباعة الجائلين في سوق محطة الرمل بالإسكندرية.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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منار نور _ كيرلس صلاح _احمد رمضان
رصدت عدسة "صدى البلد" اليوم الاثنين  انتشار الباعة الجائلين في سوق محطة الرمل بالاسكندرية ، ما تسبب في شلل مروري، وذلك في مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا.

تزاحم المواطنون في مكان واحد بطريقة غبر مبررة ، في مخالفة لتعليمات الوقاية من كورونا.

كانت الحكومة ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنزل، طبقا لقرارات وزارة الصحة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.


وحددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات".

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