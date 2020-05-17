العين الحمرا.. كفر الشيخ تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات.. شاهد

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبناءً علي توجيهات محافظ كفر الشيخ ، أشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بمركز دسوق، وتم إزالة حالتي تعدٍ علي الأرض الزراعية علي مساحة 110 متر لكل منهما تابعة لجمعية المراغة، إصلاح زراعي، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية من الزراعة والقسم الهندسى بالوحدة المحلية.





وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إزالة ومصادرة شدة خشبية قبل الشروع في وضعها على السطح تمهيدًا للصبة بقرية الاتحاد التابعة للوحدة المحلية بدقميرة، وضبط مواد ومهمات البناء والأخشاب المستخدمة والتحفظ عليها، وإزالة التعديات لمخالفات البناء بقرية روينة، التابعة للوحدة القروية بمحلة موسى، بالتنسيق الكامل مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وفي مركز قلين، تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، و التي نجحت في إزالة 4 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية في عزبة القصبي، ورد الشئ لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.





وفي سياقٍ متصل، قام نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، بمتابعة استمرار التصدى لمخالفات البناء والبناء العشوائي وبدون ترخيص، وتم إزالة 3 حالات بناء أدوار عالية مخالفة للبناء وبدون ترخيص، وتمت الإزالة كاملة ورد الشئ لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية.





كما قام المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمتابعة التصدي والإزالة لخمس حالات تعدي علي الأرض الزراعية منها " 3 حالات بنطاق الوحدة المحلية لقرية المجد 55، وحالتان بنطاق الوحدة المحلية لقرية الرصيف، وحالة بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابومصطفي"، وتم تنفيذ الازالات على أكمل وجه، ورد الشئ لأصله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





و أشرف، المهندس استفتاح ابو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية بنى بكار، وإزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية إزالة كلية، ورد الشئ لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والقسم الهندسي، ووحدة المتغيرات المكانية.





ووجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.





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