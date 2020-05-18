البرلمان يناقش مشروع قانون ضريبة الأطيان الزراعية اليوم

يعقد البرلمان جلساته 18 مايو 2020، التي تتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين الذى أبرزها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص ب

، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة عليه.