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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية بـ ختام تعاملات اليوم الأحد 17-5-2020

الأحد 17/مايو/2020 - 07:31 م
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب السعودى خلال ختام تعاملات اليوم، الأحد 16-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 184.26 ريال سعودي.


ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.

 
وخلال السطور التالية، نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


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أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (210.58 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.05 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (193.03 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.38 دولار أمريكي)


 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (184.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.05 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.94 ريال سعودي) أي ما يعادل (42.04 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.84 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.70 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (105.29 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.03 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,549 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,743 دولارا أمريكيا)


أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,474 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (392.37 دولارا أمريكيا)


أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207,068  ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,119  دولارا أمريكيا)

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