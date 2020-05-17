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توك شو

أروى جودة عن رامز جلال: مجنون ومش طبيعي .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 07:28 م
أروي جودة
أروي جودة
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حمزة شعيب
وقعت النجمة أروي جودة، فى فخ رامز جلال فى حلقة جديدة من برنامج  رامز مجنون رسمي والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

ودخلت الفنانة أروي جودة، فى حالة من الصدمة والذهول فور رؤيتها رامز جلال.

وعلقت أروي جودة على  شخصية رامز خلال فقرة الصور، :" رامز مجنون ومش  طبيعي".

برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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