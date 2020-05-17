رامز جلال يسخر من أروى جودة: رافعة مناخيرها لفوق





وكعادته فى السخرية من الضيف قدم رامز جلال أروي جودة بطريقة ساخرة، قائلا:"بصو يا جماعة أنا عايز أقولكو على سر متعرفهوش عن الفنانين دول منقسمين طبقات طبقة بسيطة مع الناس وطبقة منغلقة عالم مش عايشة معانا منعرفش عنهم حاجة ضيفتنا النهاردة قيادة من قيادتهم مناخيرها مرفوعة لفوق لا فيكي من سعاد حسني ولا هند رستم".





ومن جانبها علقت أروي جودة على شخصية رامز خلال فقرة الصور، :" رامز مجنون ومش طبيعي".





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.