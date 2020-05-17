AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رامز جلال يسخر من أروى جودة: رافعة مناخيرها لفوق

الأحد 17/مايو/2020 - 07:35 م
أروي جودة
أروي جودة
Advertisements
توك شو
وقعت النجمة أروي جودة، فى فخ رامز جلال فى حلقة جديدة من برنامج  رامز مجنون رسمي والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

وكعادته فى السخرية من الضيف قدم رامز جلال أروي جودة بطريقة ساخرة، قائلا:"بصو يا جماعة أنا عايز أقولكو على سر متعرفهوش عن الفنانين دول منقسمين طبقات طبقة بسيطة مع الناس وطبقة منغلقة عالم مش عايشة معانا منعرفش عنهم حاجة ضيفتنا النهاردة قيادة من قيادتهم مناخيرها مرفوعة لفوق لا فيكي من سعاد حسني ولا هند رستم".

ومن جانبها علقت أروي جودة على  شخصية رامز خلال فقرة الصور، :" رامز مجنون ومش  طبيعي".

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. صدمة ياسمين صبري بعد رؤية رامز جلال

رومانسية تحولت لـ بلطجية.. تعليق ساخر من رامز جلال على أمينة خليل

أول تعليق من رامز جلال بعد فخ بدرية طلبة في رامز مجنون رسمي

بدرية طلبة تسقط في فخ رامز جلال وتنهي الحلقة بـ زغرودة.. شاهد

مش ممثل ده مصارع.. رامز جلال ومقدمة خاصة للنجم السوري

شاهد.. صدمة باسم ياخور بعد رؤية رامز جلال

ترشيحاتنا

الصحة: خروج 222 مصابا بكورونا وارتفاع حالات الشفاء إلى 3172 متعافى

مجلس الوزراء: فتح المولات والمحلات المختلفة على مدار الأسبوع بداية من 30 مايو.. فيديو

الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي

تعرف على ضيفة "رامز مجنون رسمي" اليوم

حكاية أكلة.. قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

المتيني يكشف عدد حالات مصابي كورونا بمستشفى العبور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دادة حواجبها مايكرو بيلدنج.. رجاء الجداوى تتعرض للانتقاد

شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان

بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد