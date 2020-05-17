رامز جلال ساخرا من إطلالة أروى جودة: لابسة بدلة إبراهيم الطاير

علق الفنان رامز جلال على إطلالة النجمة أروي جودة بسخرية، قائلا: "دي بدلة إبراهيم الطاير"، إذ ارتدت بدلة جينز مكونة من قطعتين جاكيت مزينا بزراير علق عليها رامز : "زرايز أحمد بدير في ريا وسكينة"، وبنطلون جينز شارلستون نال سخرية أيضا: "بنطلون شارلستون سبعيناتي يقفلك من الحقبة ديه".





وتابع بسخريته قائلا:"بصو يا جماعة أنا عايز أقولكو على سر متعرفهوش عن الفنانين دول منقسمين طبقات طبقة بسيطة مع الناس وطبقة منغلقة عالم مش عايشة معانا منعرفش عنهم حاجة ضيفتنا النهاردة قيادة من قيادتهم مناخيرها مرفوعة لفوق لا فيكي من سعاد حسني ولا هند رستم".





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.