صندوق مكافحة الإدمان يطلق مرحلة جديدة من أنت أقوى من المخدرات بمشاركة بطل فى الصاعقة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وبدعم من بنك ناصر الاجتماعىُ لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات ،بمشاركة البطل النقيب أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة.

وظهر فى بداية الإعلان شاب صغير لا يتجاوز عمره 17 عاما ،وهو فى صالة جيم فى وجود الضابط أحمد عبد اللطيف والذى يشاهد محادثة بين الشاب وبعض أصدقائه السوء عبر " الواتس أب " يدعونه على سهره لتعاطى المواد المخدرة ومن هنا يبدأ الضابط بنصيحه الشاب بالتحدى وعليه اختيار الطريق الصحيح بالبعد عن الإدمان.





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ويواصل الضابط البطل من خلال الإعلان توجيه عدده رسائل للشباب لتوعيتهم بأضرار تعاطى المخدرات ، منها اتخاذ قرار في لحظة ويعيش الشخص حياته ندمان عليه ،فى حين من الممكن اتخاذ قرار أخر فى لحظه وتعيش حياتك فخور بيه ،





وتابع الضابط البطل قائلا." أنا لو رجع بيا الزمن هختار آخد نفس القرار لأن قيمتي في الحياة هي إختياراتي ..انا اخترت اني اهزم الخوف جوايا.. اني أواجه ماهربش..اني افضل احارب عدوي لآخر نفس وأفضل واقف على رجلي مهما حصل. .أوعى رجلك تروح في سكة تندم عليها..لإن حياتك مرهونه بقرارك.. امتى تواجه وتعيش حياتك رافع راسك لفوق.. وامتى تهرب .. وتخسر كل حاجه.. وتعيش ندمان انك ماقلتش لأ. . انت أقوى من المخدرات"





و أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن سعادتها بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لإطلاق مرحلة جديدة من الحملة ، لافته الى أن الدولة تدرك تمامًا قيمة ومكانة ابطالها من القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة ولذلك تستثمر تلك المكانة فى رفع وعى أبنائها بالعديد من القضايا الهامة لاسيما تلك القضايا التى تمس أمنهم وسلامتهم، وتعتبر حملة "أنت أقوى من المخدرات" نموذجًا أمثل لهذا الاستثمار، حيث بدأت هذه الحملة منذ عدده سنوات بمشاركة العديد من النجوم متطوعين واليوم نطلق مرحلة جديدة من الحملة بمشاركة أحد أبطال أبناء القوات المسلحة وهو النقيب أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة.





من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،أنه يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات ، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية ، وانه سبق وتم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة فى حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان كما أن حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعل كبير بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى المحلى تفاعل مع المراحل السابقة للحملة أكثر من 76 مليون متفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجًا لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها بالاضافة إلى مردود الحملة على أرض الواقع حيث ارتفع أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة تخطت 400% وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمان للتقدم للعلاج