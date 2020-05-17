AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دايما تمتعنا بفنك.. هاني رمزي يتغزل بـ عادل إمام في عيد ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
هنأ الفنان هاني رمزي  الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الذي يوافق 17 مايو من كل عام.


ونشر هاني رمزي صورة للزعيم عادل إمام وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم ربنا يخليك لينا ودايمًا تمتعنا بفنك #عادل_إمام". 

يذكر أن عددا كبيرا من النجوم و الفنانين والشخصيات العامة احتفلوا  بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بكلمات المؤثرة، متمنين له عمر مديد وتفاعل رواد السوشيال ميديا وعبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لأفلامه ومسلسلاته ومسرحياته.

ويوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ولد الزعيم في 17 شهر مايو في عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس: إلى العظيم عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب

كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. هند صبري تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

زعيم السينما والدراما.. أحمد صلاح حسني يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

منور بإبداعك.. صلاح عبد الله يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده.. شاهد

ربنا يخليك لينا.. إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

زعيم العالم ...ميرنا نور الدين تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الصحة: تسجيل 510 إصابات جديدة بـ كورونا.. و18 حالة وفاة

سعر الذهب يسجل أعلى مستوى له في 7 سنوات.. صعد 2%

تعديل مواعيد الحظر.. عودة دور العبادة.. وفتح المولات والمحلات.. أهم 10 إجراءات للحكومة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها

ارتكازات أمنية وأقوال متحركة.. انتشار أمني لتطبيق قرار حظر التجول

نادي النيل كلمة السر.. الصريطي يكشف سبب صداقته مع محمود الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر