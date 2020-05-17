دايما تمتعنا بفنك.. هاني رمزي يتغزل بـ عادل إمام في عيد ميلاده

هنأ الفنان هاني رمزي الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الذي يوافق 17 مايو من كل عام.









ونشر هاني رمزي صورة للزعيم عادل إمام وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم ربنا يخليك لينا ودايمًا تمتعنا بفنك #عادل_إمام".





يذكر أن عددا كبيرا من النجوم و الفنانين والشخصيات العامة احتفلوا بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بكلمات المؤثرة، متمنين له عمر مديد وتفاعل رواد السوشيال ميديا وعبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لأفلامه ومسلسلاته ومسرحياته.





ويوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.





ولد الزعيم في 17 شهر مايو في عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.



