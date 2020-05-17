محصل وصراف.. تفاصيل وفاة موظفين في النقل العام بـ كورونا

كشف مصدر بهيئة النقل العام بالقاهرة، حقيقة وفاة موظفين بالهيئة إثر إصابتهما بفيروس كورونا .





وليد ع"، محصل بهيئة النقل العام بالقاهرة بفرع نصر بمنطقة وسط القاهرة، إثر إصابته بفيروس كورونا ، وحدثت الوفاة بمستشفى قها العام بالحجر الصحي. وأكد المصدر لـ "صدى البلد"، أنه بالفعل توفي موظفان الأول "





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كما أكد المصدر، وفاة "كامل م م"، صراف بمكتب الجيزة بإدارة الاشتراكات، وتوفي في مستشفى العجوزه نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد. الجيزةمستشفى





وفي سياق متصل، طالب الموظفون إدارة مستشفى هيئة النقل العام، بسرعة الكشف الطبي على جميع عمال هيئة النقل العام؛ بسبب انتشار وباء كورونا.





كما طالبوا بالكشف الدوري على كل سائق ومحصل بواسطة جهاز كشف قياس الحرارة والتعقيم للعاملين، فضلا عن تعقيم السيارات على ابواب الجراجات قبل الدخول وقبل الخروج.