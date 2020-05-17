بينهم طبيبان .. شفاء 9 حالات جديدة بمستشفى قها للعزل الصحي

أعلنت مستشفى قها للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا تعافي 9 حالات جديدة وخروجها من العزل ليرتفع إجمالي الحالات إلى 203 حالات شفاء بينهم طبيبين.





وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع إن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 203 شخصا اليوم

وأشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.





وأضافت حتاتة ان المستشفى لا تعاني من اي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.



