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محافظات

بينهم طبيبان .. شفاء 9 حالات جديدة بمستشفى قها للعزل الصحي

الأحد 17/مايو/2020 - 06:03 م
شفاء 9 حالات جديدة
شفاء 9 حالات جديدة بمستشفى قها للعزل الصحي
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفى قها للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا تعافي 9 حالات جديدة وخروجها من العزل ليرتفع إجمالي الحالات إلى 203 حالات شفاء بينهم طبيبين.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع إن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 203 شخصا اليوم
وأشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة ان المستشفى لا تعاني من اي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

وكان مستشفى قها مقر العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا قد أعلن تعافي الطبيبة إيمان ضياء طبيبة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي والتي أصيبت أثناء أداء عملها المهني والإنساني بمستشفى بنها الجامعي.
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