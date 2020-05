بـ الجيتار.. لاميتا فرنجية تتألق فى أحدث ظهور

View this post on Instagram

Scheherazade Nights 🌙 Photo @ndigitec ARDO Makeup @lasirenegroup . . . #ramadan #arabiannights #princess #beauty #allah #ramadhan #ramadanmubarak #eid #ramadankareem #islamicquotes #night #arabian #arabic #love #alhamdulillah #puasa #covid #allahuakbar #makkah #iftar #ramazan #stayhome #eidmubarak #dua #instagram #jannah #fashion #deen #bhfyp