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أخبار البلد

وزارة الطيران تصرف 2000 جنيه مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 10:38 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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نورهان خفاجي
أعلن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه خالصة الضرائب لجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن وزارة الطيران المدني لن تتوانى عن تنفيذ رؤيتها المستقبلية  لقطاع الطيران ولا تتوقف عن البحث عن كل تطوير يحسن من بيئة العمل.


وقال منار عنبه، خلال رسالته للعاملين بقطاع الطيران المدني، إن الوزارة تسعى جاهدة نحو تعزيز الدور الذي تقوم به الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لأداء واجبها الوطني نحو إجلاء المصريين العالقين بالخارج، وكذلك اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بالمطارات المصرية، وعلى متن طائرتها وكافة المباني والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع. 

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وأكد وزير الطيران، أن الحكومة المصرية تكرس أعمالها ومجهوداتها من خلال تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد، باستعدادها لعودة السياحة الداخلية ضمن اجراءات التعايش للتعامل مع الجائحة.


وطالب العاملين، قائلا: أدعوكم للاستعداد لهذه المرحلة كخطوة هامة لتقليص حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع مع الالتزام بالتدابير الاحترازية المتبعة حاليا واعتماد إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات، والعمل بقواعد التباعد الاجتماعي، وكذلك تطبيق الضوابط التي اوصت بها الايكاو والاياتا.


تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت اليوم الأحد، عن خفض رواتب القيادات العليا بالشركة بنسبة 10٪ للقيادات العليا ومجالس الادارات والركب الطائر ومهندسي الطائرات، نظرا للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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