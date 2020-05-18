إعرف ميعاد قبضك.. اليوم صرف مرتبات مايو في 10 وزارات وهيئات تابعة

صرف رواتب شهر مايو 2020 للعاملين بالدولة حتى يوم 28 من نفس الشهر ولمدة 10 أيام، حيث جاء تبكير ميعاد صرف مرتبات مايو ضمن إجراءات الحكومة لتوفير استحقاقات الموظفين المالية قبل حلول مناسبة عيد الفطر المبارك. صرف مرتبات مايو 2020 للعاملين بالدولة، يبدأ اليوم الإثنين الموافق 18 مايو ، وسيتمللعاملين بالدولة حتى يوم 28 من نفس الشهر ولمدة 10 أيام، حيث جاء تبكيرضمن إجراءات الحكومة لتوفير استحقاقات الموظفين المالية قبل حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.









مرتبات شهر مايو 2020

وتصرف مرتبات شهر مايو 2020 اليوم بعد أن تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2020 للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع إجراءات الحكومة بتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





كما وضعت وزارة المالية خلال الكتاب الدوري ذاته، مواعيد للجهات المختلفة على مستوى الدولة، بمواعيد صرف مرتبات شهر مايو في ذلك الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.





موعد صرف مرتبات شهر مايو 2020

ووفقا لما جاء بجدول صرف مرتبات شهر مايو 2020 للعاملين بالدولة ، فإنه بداية من يوم اليوم الإثنين 18 من مايو 2020، سيتم صرف رواتب الموظفين بالوزارات التالية:

- التضامن الاجتماعي

- التموين

- النقل

- الاتصالات

- القوي العاملة

- الإنتاج الحربي

- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

- قطاع الأعمال العام

- شئون مجلس النواب

- بالإضافة للجهات التابعة من المصالح الهيئات الخدمية والاقتصادية والمديريات التابعة لتلك الوزارات.





مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2020

وأشارت الوزارة إلي مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2020 وأنه من المقرر صرف رواتب العاملين بوزارات " الهيئات المستقلة، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي الإنسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب" اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 19 مايو، بالإضافة للجهات التابعة لتلك الوزارات والهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظات.





صرف مرتبات شهر مايو 2020

وتقرر صرف رواتب العاملين بوزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء،التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي" اعتبارا من يوم 20 مايو الجاري ، بالاضافة للجهات التابعة لها، وكذلك الجهات القضائية والنيابية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتاخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.









مرتب مايو 2020

وتقرر صرف رواتب العاملين بجهات " وزارات التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" والجهات التابعة لها، ومديريات الخدمات بالمحافظات بما في ذلك التربية و التعليم، الطب البيطري، الزراعة، الشباب والرياضة، وكذلك الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، إضافة لباقي الجهات الأخرى.







