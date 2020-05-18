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توك شو

بعد قرارات الحكومة الجديدة.. ما المطلوب من المواطن للحد من انتشار كورونا؟.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:01 ص
المواطنين
المواطنين
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إبراهيم القادري
قال أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن رئيس الوزراء تحدث اليوم أثناء المؤتمر عن الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال أسبوع العيد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أحمد أيوب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة الغرض منها هو إعطاء فرصة لـ المواطنين للبقاء في منازلهم.

وأوضح أحمد أيوب، أنه من الضروري ألا تكون هناك تجمعات كبيرة خلال أسبوع العيد حتى يحدث انحسار لـ فيروس كورونا ونمنع انتشاره ونقلل نسبة الإصابات.

وتابع أن هذه الإجراءات التي وضعتها الدولة هي التي ستساعد في معرفة ما سيحدث خلال الأسبوعين الخاصين بعودة الحياة بعد العيد.

وأوضح أن الدولة قامت بعمل ما عليها ويجب أن يكون المواطن لديه وعي لأن الجميع يعرف الآن خطورة فيروس كورونا.
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