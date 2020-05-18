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مرأة

في ذكرى ميلاد الزعيم.. أي من النساء لها النصيب الأكبر في حياة عادل إمام؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:42 ص
عيد ميلاد عادل إمام
عيد ميلاد عادل إمام
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آلاء حسن
يحتفل الزعيم عادل إمام أمس، الأحد، بعيد ميلاده الـ "80" بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال التي ظلت راسخة في عقول العرب والمصريين. 


قدم الزعيم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت على الحياة الفنية وتظل أيضا علامة فى تاريخ السينما المصرية فهو مشهور بملك الضحك والإفيهات. 

ووراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة كما يقولون، فكان لبعض النساء جزء كبير من حياة الزعيم، وسنرصد لكم أهم الشخصيات في حياة عادل إمام: 

- والدته 
صرح الزعيم عادل إمام في الكثير من اللقاءات الصحفية، بأن والدته كانت تدعو له، قائلة "ربنا يحبب فيك خلقه" فكانت لها النصيب الأكبر في حياته، فكما كان يقول هي الحب الدائم في القلب. 

- زوجته هالة الشلقانى 
وهي شقيقة الفنان مصطفى متولى، ورفيقة دربه، والتي حرصت على تشجيعه ليقول أمام الشاشات إنها أكبر داعم له، وأنه لم يكن يتصور أن يتزوج بغيرها لتصبح هي الحب الأول والأخير. 

- الفنانة يسرا 
رافقت الفنانة الكبيرة يسرا الزعيم في مشواره الفني وشاركته في الكثير من الأفلام منها "بوبوس، والارهاب والكباب، والإنس والجن وغيرها. 

- شيرين 
شاركت شيرين الزعيم عادل إمام في العديد من الأفلام وحققا نجاحا كبيرا في فيلم "بخيت وعديلة" ظل الفيلم عالقا في أذهان المشاهدين. 

- لبلبة 
جمعت الأعمال الفنية والدرامية والرومانسية الثنائي العظيم لبلبة وعادل إمام ليعتقد البعض أنهما زوجان في الحقيقة ومن هذه الأعمال عصابة "حمادة وتوتو، وحسن ومرقص". 

في ذكرى ميلاد الزعيم.. أي من النساء لها النصيب الأكبر في حياة عادل إمام؟
في ذكرى ميلاد الزعيم.. أي من النساء لها النصيب الأكبر في حياة عادل إمام؟
في ذكرى ميلاد الزعيم.. أي من النساء لها النصيب الأكبر في حياة عادل إمام؟
في ذكرى ميلاد الزعيم.. أي من النساء لها النصيب الأكبر في حياة عادل إمام؟
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