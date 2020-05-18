التعليم: اجراء تحاليل طبية لواضعي امتحانات الثانوية العامة وتعقيم صناديق نقل الأسئلة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اجراء تحاليل طبية للسادة القائمين على وضع الاسئلة قبل عقد جلسات وضع الاسئلة او الدخول إلى مقر المطبعة.





وقال وزير التربية والتعليم : سيتم الاستعانة بعدد 16 ألف 575 من اجهزة قياس الحرارة ، و 34037839 كمامة ، و6 مليون و 411 ألف و 804 جوانتي و 6000 عبوة مطهرات





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم إجراء التعقيم اللازم لصناديق نقل الكراسات الامتحانية والاوراق دون التأثير على المحتوى





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لتأمين اللجان فسوف تقوم الوزارة بالاجراءات التالية :





-تعقيم اللجان قبل و بعد الامتحان

-قبل دخول اللجنة الفرعية ، يقوم الملاحظ بالتأكد من ان الطالب قام بتعقيم يديه ولبس الكمامة بطريقة صحيحة

-تقليل اعداد الطلاب باللجان الفرعية لـ 14 طالب بدلا من 20 طالب ، للحفاظ على المسافات الامنة بين الطلاب اثناء الامتحان

-فتح عدد اضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الامنة

-تحقيق مسافات بينية بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب

-تحقيق تهوية جيدة للفصول

-التأمين الخارجي للجان الامتحانات وتنظيم دخول الطلبة لمنع التكدس على ابواب اللجان

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه بالنسبة للطلاب فسوف يتم اتباع الاجراءات التالية معهم :

-تغيير موعد بدء الامتحان إلى 10 صباحا للتأكد من تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية

-السماح بدخول المدرسة من الساعة 8 صباحا ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة 9 صباحا

-دخول الطلاب للجان سير الامتحان بطابور متباعد بمسافة 2 متر

-اجراء المسح الحراري لقياس درجة الحرارة

-تسليم كمامات وتوفير مواد مطهرة اثناء اليوم

-التأكد من ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي

-الكشف عن اجهزة المحمول





وفيما يخص أحكام عقد امتحانات الثانوية العامة ، أكد وزير التربية والتعليم على امكانية تأجيل الامتحان للطلاب الى الدور الثاني بالددرجة الفعلية حال وجود لجنة سير امتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة ، والسماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة بناءا على التقرير الطبي





وقال وزير التربية والتلعيم أنه في حال حدوث أي اشتباه لأحد الطلاب اثناء انعقاد اللجنة يعرض الامر على المسئول الصحي لتحديد خروجه او بقائه في اللجنة وفقا للتقرير الطبي ، وفي حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الاسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية