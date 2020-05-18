AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها للحلقات القادمة من مسلسل "ونحب تاني ليه"

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:36 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة لـ تييا ابنتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه" وتعلق على مصيرها فى الحلقات القادمة فى المسلسل. 

علقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة: مثلا يعني. 

اقرا ايضا : 

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

لا تيا لازم تعيش مع غاليه ومراد
وباباها ليه مفكرش فيها يوم ماانفصل عن غاليه بدون سبب
طب ومراد مش هيصعب عليكى 
مسلسل " ونحب تانى لية " بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز , كريم فهمى , شريف منير , وعدد كبير من نجوم الفن. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هكذا روجت ياسمين عبد العزيز لمسلسلها ونحب تانى ليه

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة مع كريم فهمي.. شاهد

تارا عماد تشوق متابعيها بسؤال من مسلسل ونحب تاني ليه

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة مع شريف منير.. والجمهور: العوضى هيفجره

خلاف بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي بسبب مشهد .. شاهد

الجمهور يهاجم شريف منير بسبب مشهد مع ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

تفاصيل اصابة المعلق بلال علام بفيروس كورونا.. فيديو

الحكومة عن الكمامة القماش: بـ 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر.. فيديو

حسام حسن ينضم لـ الزمالك.. أول تعليق من حمادة صدقي على رحيل مهاجم سموحة

بعد مقلب رامز مجنون رسمي.. شاهد أول تعليق من أروى جودة

دعاء ليلة القدر .. 12 كلمة رددها قبل النوم تغفر الذنوب

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد سر اختيار مسجد السيدة نفيسة لنقل صلاة العيد عبر التلفزيون والإذاعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا