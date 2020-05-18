ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها للحلقات القادمة من مسلسل "ونحب تاني ليه"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة لـ تييا ابنتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه" وتعلق على مصيرها فى الحلقات القادمة فى المسلسل.
علقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة: مثلا يعني.
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
لا تيا لازم تعيش مع غاليه ومراد
وباباها ليه مفكرش فيها يوم ماانفصل عن غاليه بدون سبب
طب ومراد مش هيصعب عليكى
مسلسل " ونحب تانى لية " بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز , كريم فهمى , شريف منير , وعدد كبير من نجوم الفن.