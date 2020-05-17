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فن

بعد اتهام ياسمين عبد العزيز بالخيانة.. مسلسل ونحب تاني ليه الأكثر بحثا على جوجل

الأحد 17/مايو/2020 - 11:04 ص
مسلسل ونحب تاني
مسلسل ونحب تاني ليه
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شروق ابراهيم
تصدرت الحلقة 23 من مسلسل ونحب تاني ليه محرك بحث جوجل الشهير بعد اشتعال الأحداث بمعرفة مراد "كريم فهمي" أن غالية تكذب عليه بشأن حالة طليقها عبد الله "شريف منير" الصحية. 

وعلم كريم فهمي "مراد السويفي" الحالة الصحية لشريف منير، "عبد الله"، من خلال صديقه الدكتور معتصم الذي فضح له الأمر، أمام ياسمين عبد العزيز "غالية".

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وغضب كريم فهمي، من غالية "ياسمين عبد العزيز"، بعد معرفته الحقيقة وإخفائها الأمر عليه، خاصة أن عبد الله "شريف منير" طليقها، كان متواجدا في الفيلا أثناء تواجد مراد السويفي "كريم فهمي" في المرة الأخيرة، ولم تبلغه غالية، لذا اتهمها بخيانته، وأصبحت علاقاتهما في توتر.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.

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