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فن

الحلقة 23 من مسلسل ونحب تاني ليه.. ياسمين عبد العزيز متهمة بالخيانة

الأحد 17/مايو/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 23 من مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.

يقدم موقع "صدى البلد" في السطور التالية لمتابعي مسلسل "ونحب تاني ليه"، أبرز أحداث الحلقة.

علم كريم فهمي، "مراد السويفي" الحالة الصحية لشريف منير، "عبد الله"، من خلال صديقه الدكتور معتصم الذي فضح له الأمر، أمام ياسمين عبد العزيز "غالية".

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غضب كريم فهمي، من غالية "ياسمين عبد العزيز"، بعد معرفته الحقيقة وإخفائها الأمر عليه، خاصة وأن عبد الله "شريف منير" طليقها، كان متواجدا في الفيلا أثناء تواجد مراد السويفي "كريم فهمي" في المرة الأخيرة، ولم تبلغه غالية، لذا اتهمها بخيانته، وأصبحت علاقاتهما في توتر.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.
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