هستخبى عشان انتو قافشبن على غالية.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في إطلالة جذابة .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة "انا هستخبي بقي اليومين دول عشان انتو قافشين علي غاليه 🙄🙄🙄"

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.





ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

