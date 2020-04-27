بعد تبادل الرسائل الرومانسية مع العوضي.. شاهد صورة ياسمين عبدالعزيز من مسلسل نحب تاني ليه

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صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام من مسلسلها ونحب تاني ليه، وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





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وظهرت ياسمين عبد العزيز ببلوفر طويل باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.





وتركت ياسمين عبد العزيز شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت من جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.









وأكملت ياسمين عبد العزيز إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، واختارت قلادة ذهبية باللون الذهبي الناعم.