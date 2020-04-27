AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تبادل الرسائل الرومانسية مع العوضي.. شاهد صورة ياسمين عبدالعزيز من مسلسل نحب تاني ليه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:23 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام من مسلسلها ونحب تاني ليه، وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

اقرأ ايضا :

وظهرت ياسمين عبد العزيز ببلوفر طويل باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت ياسمين عبد العزيز شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت من جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

وأكملت ياسمين عبد العزيز إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، واختارت قلادة ذهبية باللون الذهبي الناعم.

واليكم الصورة التي يبرز تفاصيل إطلالتها.
View this post on Instagram

❤️

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بفيديو جديد

إطلالة ناعمة.. يارا تفاجئ متابعيها بصورة من منزلها

بالأبيض.. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة وحذاء غريب

بـ مكياج جذاب.. ياسمين عبد العزيز في إطلالة جديدة مثيرة للجدل.. شاهد

بملابس شتوية.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على الإنستجرام

ياسمين عبد العزيز تستعرض أنوثتها على إنستجرام

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

نقابة الإعلاميين تتهم رامز جلال بـ السادية وتصدر بيانا عاجلا ضده

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل

فيديو جديد للشهيد أحمد المنسي مع أبنائه.. بتحبوا بابا قد إيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها