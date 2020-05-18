في رحاب القرآن.. وزير الأوقاف: منهج الأنبياء والرسل قائم على دعوة الناس للخير وإرشادهم للحق

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن في قصة سيدنا موسى "عليه السلام" حينما أرسله الله "عز وجل" إلى فرعون وقومه آيات بينات وعلامات واضحات على قدرة رب العالمين، يقول تعالى: "وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى"، قال لهم سيدنا موسى (عليه السلام) : اختاروا يومًا يجتمع الناس فيه وقت الضحى ، "فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى" ، فبعث فرعون من ينادي ليأتوا بكل سَحَّار عليم ، متمكن في السحر ، "وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ".

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال برنامج ”في رحاب القرآن الكريم” بعنوان ”في رحاب سورة طه"، أن بعض الحكماء يقولون: حينما طلب السحرة أجرًا من فرعون، دل ذلك على أن السحرة لا يقدرون أن يغيروا في حقائق الأمور، ولا في طبيعة الأشياء، فبعض الناس يذهب إلى ساحر ، أو عرّاف ، أو كاهنٍ مع أن كل ذلك محرم في ديننا الحنيف، ويقول له الساحر: سأربحك ذهبًا، وسأحول لك التراب إلى ذهب ، والأوراق إلى نقود مقابل جُعل معلوم ، ومال محدد ، فكونه يطلب منك أجرًا دليل عجزه ، فلو كان السحرة قادرين على قلب الحقائق لحولوا التراب ذهبًا لأنفسهم ، وما طلبوا الأجر من فرعون ، وما قالوا : "إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ"، ولو كانوا قادرين على ذلك لحولوه لأنفسهم ؛ لأن من كان لديه القدرة على فعل ذلك فغيره فمن باب أولى أن يفعله لنفسه ، فالساحر لا يمكن أن يقلب الحقائق ، ولا يمكن أن يحول التراب إلى ذهب أبدًا ، ولا الورق إلى نقود أبدًا ، بل هو يخدعك لترى الشيء على غير الحقيقة التي هي عليه، " قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ"، قال تعالى: "فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، وقَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ" فيستأصلكم بعذاب ،" وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى" ، تحدثوا حديثًا خافتًا حتى لا يسمعهم سيدنا موسى (عليه السلام) ، "قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى" ، يأتي السحرة صفًّا واحدًا متحدين ؛ حتى يلقوا الرعب في قلب سيدنا موسى (عليه السلام) ومن معه ، "فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ".



وأوضح وزير الأو قاف، أن القسمة اللغوية التي جاءت على ألسنة السحرة غير متكافئة، وقالوا :" يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى" ، وقال سبحانه عنهم في موطن آخر : "قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ" ، فالقسمة المتكافئة كانت تقتضي أن يقال : إما أن تلقي وإما أن نلقي ، أو إما تلقي أنت أو نلقي نحن ، لكنهم لم يقولوا ذلك ، وإنما قالوا :" إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى" ، " إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ" ، وذلك على خلاف الوضع الطبيعي ، فالتخيير هنا شكليٌّ لجأوا إليه لأنهم كانوا من داخلهم مرعوبين ، ويخشون أن يفاجئهم سيدنا موسى (عليه السلام) بما لا قبل لهم به إن بدأ هو ، كما أنهم رتبوا أنفسهم أن يبدءوا هم ، لكنهم أرادوا أن يخدعوا فرعون بظهورهم شكليًّا أنهم لا يخافون من سيدنا موسى (عليه السلام) ، لكنهم في الواقع كانوا مرعوبين من داخلهم ، مهزوزين خائفين أن يباغتهم سيدنا موسى(عليه السلام) ، لهذا أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة ، فقال لهم سيدنا موسى (عليه السلام) : " بَلْ أَلْقُوا " ثقة في الله تعالى ، " فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى" ، لم يقل القرآن الكريم إن حبالهم وعصيَّهم انقلبت حية ، وإنما عبر بقوله " يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى " ، بينما انقلبت عصا سيدنا موسى (عليه السلام) إلى حيَّة حقيقية ، لأنها انقلبت بإرادة الله تعالى ، بخلاف السحرة فإنه يخيل إلى الناس ويتوهمون أنها تسعى وهي لا تسعى على الحقيقة ، " سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ" ، لأن الساحر لا يقدر أن يقلب حقائق الأشياء ولا أن يغير في حقيقتها.