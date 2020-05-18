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فن

أحمد زاهر ساخرًا من خضة فتحي من مسلسل البرنس.. شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:45 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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محمد بدران
شارك الفنان احمد زاهر متابعيه مقطع فيديو من مسلسل البرنس الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى عبر حسابه على "تويتر".

وسخر احمد زاهر من شخصية فتحى عندما استيقظ من النوم ووجد بجواره على السرير جثة "كتكت"، ليفزع وينهار عندما يرى المنظر. 

وعلق احمد زاهر قائلًا "‏خضة فتحي لا اله الا الله😂💔‎#البرنس".


مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.


"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.


تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.






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