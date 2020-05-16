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فن

علقة ساخنة .. مشهد ضرب محمد رمضان لـ أحمد زاهر يشعل السوشيال

السبت 16/مايو/2020 - 08:48 م
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
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أحمد إبراهيم
أشعل مشهد ضرب محمد رمضان لكل من احمد زاهر ومحمد علاء فى مسلسل البرنس السوشيال ميديا حيث شهد عديد من التعليقات الساخرة على اشقاء رضوان. 

وكان بداية حلقة البرنس 23 شهد مشهد ضرب محمد رمضان لكل من احمد زاهر ومحمد علاء ليكون بداية للانتقام الذى يرغب فى تنفيذه. 

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وجاءت التعليقات نارية على المشهد حيث قال البعض علقة ساحنة لاحمد زاهر ومحمد علاء والتى كان بها نوعا من التشفى والمعايرة. 

بينما جاءت بعض التعليقات الاخرى التى تؤكد ان محمد رمضان سيقتل كل اشقائه الذين شاركوا فى قتل زوجته وابنه والقوا بابنته فى الشارع. 

يذكر ان مسلسل "البرنس" يقوم بطولته محمد رمضان واحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء ورحاب الجمل ونور اللينانية وتاليف واخراج محمد سامى. 

وتدور احداث المسلسل فى اطار اجتماعى حول عدد من الشقاء الذين يخططون لقتل شقيقهم وزوجته وابناءه من اجل الحصول على الميراث. 
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