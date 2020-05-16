عاد لينتقم .. مواجهة ساخنة بين محمد رمضان وأحمد زاهر فى البرنس





وتشهد هذه الحلقة المقرر عرضها بعد قليل مواجهة ساخنة بين رضوان وشقيقه " ياسر " والذى يقدم دوره "محمد علاء" والذى يعرض عليه مبلغا ماليا تعويضا عما تعرض له.





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وكان هذا اللقاء حديث السوشيال ميديا حيث خرج بعض المتابعين ليسخروا من هذا اللقاء حيث قالوا ان "محمد رمضان هيعمل اخواته بسطرمة" وهينتقم منهم اشد انتقام".





يذكر ان مسلسل البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان واحمد زاهر وروجينا وتاليف واخراج محمد سامى.





وتدور احداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول شاب يتعرض الى خيانة اشقائه له الذين يخططون الى قتله من اجل الميراث.