سقط من شرفة منزله.. مصرع موظف بمكتب نائب محافظ القليوبية مصاب بكورونا

لقي عضو المكتب الفني لنائب محافظ القليوبية مصاب بفيروس كورونا مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله حيث اختل توازنه أثناء الحديث في الهاتف فلقي مصرعه في الحال عضو المكتب الفني لنائب

وعلى الفور تم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغا بسقوط موظف مصاب بكورونا من شرفة منزله بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وانتقلت الأجهزة الأمنية





وتبين أن الجثة لشخص يدعي م ح موظف بمكتب نائبة محافظ القليوبية وأعلنت أمس إيجابية إصابته بكورونا وكان في فترة عزل للعلاج إلا أنه سقط فجأة من شرفة منزله بالدور الرابع بشبرا خلال حديثه بالهاتف.

وبسؤال أشقائه أكدوا أنه كان يتحدث في الهاتف بسبب سوء الشبكة فاختل توازنه وسقط في الشارع ليلقى مصرعه خلال نقله للمستشفى مشيرين إلى أنه كان في مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذي أصابه وظهرت نتائج تحاليله أمس بإيجابية الحالة وكان من المقرر أن يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العزل.





وكان مكتب الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية قد أصدر بيانا حول إصابة المتوفى (م. ح) بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) حيث تقرر غلق مكتب نائبة المحافظ بالديوان العام في بنها.





أشار البيان إلى أنه منذ أن بدأت تظهر على المتوفى الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم إثبات حالته وعلى الفور قامت نائبة المحافظ بإصدار تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء المكتب لمدة 14 يوما بناء على تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية واتباع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.