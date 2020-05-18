AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك.. مرتضى منصور يحيل أحد أقاربه للتحقيق بسبب بوست

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


- أشارت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نيوكاسل في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لتولي مهمة الفريق بداية من الموسم المقبل بالبريميرليج. 



كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفض اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض دون الحصول على موافقة.






 قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تحويل مجدي عبد المنعم محمد والشهير بمجدي ايدر للشئون القانونية بالنادي تمهيدا لشطبه.


- كشف بلال علام المعلق الرياضي، عن تعرضه لفيروس كورونا منذ عام ونصف وهو في السعودية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يقاضي نجم الزمالك.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

أخبار الزمالك.. النادي يرفض التفريط في لاعبيه الأجانب .. وتحذير شديد اللهجة لـ أشرف بنشرقي

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي يرفض الانضمام لـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

أخبار الزمالك.. رحيل حارس الفريق.. محاولات لإقناع أشرف بنشرقي بالرحيل

ترشيحاتنا

حالة نادرة.. أطباء يعثرون على كتلة غريبة بمعدة فتاة

سقط من شرفة منزله.. مصرع موظف بمكتب نائب محافظ القليوبية مصاب بكورونا

هل وفاة السفير الصيني في إسرائيل جنائية أم طبيعية؟

أول صورة لمعاون محافظ القليوبية المتوفى بعد إصابته بكورونا

الوباء يتراجع.. أمريكا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بـ كورونا منذ 10 مارس

أبرزها الريحان.. احمى نفسك من الإصابة بالسرطان بـ 6 حيل من مطبخك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور