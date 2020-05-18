أخبار الرياضة.. بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك.. مرتضى منصور يحيل أحد أقاربه للتحقيق بسبب بوست
الإثنين 18/مايو/2020 - 08:03 ص
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
- أشارت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نيوكاسل
في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لتولي مهمة الفريق بداية من الموسم المقبل بالبريميرليج.
- كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفض اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض دون الحصول على موافقة.
قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تحويل مجدي عبد المنعم محمد والشهير بمجدي ايدر للشئون القانونية بالنادي تمهيدا لشطبه.
- كشف بلال علام المعلق الرياضي، عن تعرضه لفيروس كورونا
منذ عام ونصف وهو في السعودية.