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فن

ليلى زاهر تشارك جمهورها بصورة جديدة من الفتوة.. ومتابعون:انتى الشعب كله عايز يقتل باباكي

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ليلي احمد زاهر جمهورها بصورة حديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت فى صورة بمشهد من مسلسل " الفتوة" وهى تبكى بسبب فقدان والدها.

كتبت معلقة على الصورة :" فقدان الاب من اصعب الاشياء التى يمكن ان تحدث للانسان فليحفظ الله لنا ابائنا و يرحم الاموات منهم".

علق والدها الفنان احمد زاهر قائلا:" ربنا يخليكي ليا يا روح قلبى بموت فيكي و فخور بيكي".
وجاءت تعليقات متابعيها على الصورة كالاتى:
ربنا يوفقك
انتى الشعب كله عايز يقتل بابا
الله يحفظك موهوبة

وتشارك الفنانة ليلى زاهر  في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال واحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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