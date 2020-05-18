AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أكلة من لبنان.. طريقة عمل الفتوش الأصلية

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
الفتوش من أفضل الأطباق اللبنانية وهو سلاطة ومكوناته بسيطة ويعطي مذاقا واضافة جميلة لسفرتك مع سلاطة بابا غنوج وصحي جدا 
ومقاديره متوفرة في كل منزل. 

المقادير الفتوش

٢ رغيف عيش شامي (pita bread )
١ قلب خس 
٣ خيار وسط 
٥ طماطم وسط 
٣ بصل اخضر 
١/٢ ملعقة سماق 
١/٢ كوب بقدونس مفرووم
 ١/٢ ملعقة نعناع 
١ ليمونة كبيرة
 ٢ ملعقة زيت زيتون  + ١/٤ كوب اخري 
١ ملعقة اخري سماق 
ملح وفلفل


طريقة  الفتوش

نسخن الفرن وتضع فيها العيش ١٠ دقائق حتي يصبح مقرمشا ونكسره في طبق كبير وفي طاسة نسخن معلقتي زيت زيتون ونضيف لهم ١/٢ ملعقة سماق ونضيف العيش ونقلبه جيدا 

ونقطع كل الخضار ويقلب وفي بولة صغيرة نضع ١/٤ كوب الزيت والليمون والملح والفلفل والسماق والنعناع ونقلب  جيدا ونبدأ بإضافة الخبز على الخضار ونضيف  الليمون والزيت ونقلب 

ولابد من إضافة الخبز والليمون  قبل الاكل مباشرة  حتي يظل مقرمشا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه النهاردة.. طعمية إسكندراني محشية وبيض باللحمة المفرومة

عزومتك من تونس.. حوت في الفرن وبريك والحلو جواجم .. فيديو

طريقة عمل الفتوش .. تقليدية وبالبرغل

مقبلات شامية.. طريقة عمل الفتوش

ترشيحاتنا

إعرف ميعاد قبضك.. اليوم صرف مرتبات مايو في 10 وزارات وهيئات تابعة

التعليم: غرف عملياتنا تتابع سير امتحان تاريخ أولى ثانوي

تقل 340 راكبا.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة مصريين عالقين من واشنطن

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة في أسيوط.. لن تصدق السبب

AdvertisementS

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

فى عيد ميلاد تيسير فهمى .. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها

في عيد ميلادها.. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

لبسوا الكفن بدل هدوم العيد.. أسرة الأطفال ضحايا الدهس بأسيوط تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

تربينا على المشاهد الحميمية.. ثراء جبيل: حذف مشاهد الحب يولد الكبت.. والعلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما| حوار

أمل جديد.. علاج للمعدة يشفي من فيروس كورونا

إعرف ميعاد قبضك.. اليوم صرف مرتبات مايو في 10 وزارات وهيئات تابعة

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صارخ.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور غير تقليدي

بـ ماكياج جذاب.. ريهام حجاج تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير