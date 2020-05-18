أكلة من لبنان.. طريقة عمل الفتوش الأصلية

الفتوش من أفضل الأطباق اللبنانية وهو سلاطة ومكوناته بسيطة ويعطي مذاقا واضافة جميلة لسفرتك مع سلاطة بابا غنوج وصحي جدا

ومقاديره متوفرة في كل منزل.





المقادير الفتوش





٢ رغيف عيش شامي (pita bread )

١ قلب خس

٣ خيار وسط

٥ طماطم وسط

٣ بصل اخضر

١/٢ ملعقة سماق

١/٢ كوب بقدونس مفرووم

١/٢ ملعقة نعناع

١ ليمونة كبيرة

٢ ملعقة زيت زيتون + ١/٤ كوب اخري

١ ملعقة اخري سماق

ملح وفلفل













نسخن الفرن وتضع فيها العيش ١٠ دقائق حتي يصبح مقرمشا ونكسره في طبق كبير وفي طاسة نسخن معلقتي زيت زيتون ونضيف لهم ١/٢ ملعقة سماق ونضيف العيش ونقلبه جيدا





ونقطع كل الخضار ويقلب وفي بولة صغيرة نضع ١/٤ كوب الزيت والليمون والملح والفلفل والسماق والنعناع ونقلب جيدا ونبدأ بإضافة الخبز على الخضار ونضيف الليمون والزيت ونقلب





ولابد من إضافة الخبز والليمون قبل الاكل مباشرة حتي يظل مقرمشا



