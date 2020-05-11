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طريقة عمل الفتوش منال العالم.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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آية التيجي
تعتبر طريقة الفتوش منال العالم وصفة سهلة وبسيطة؛ حيث إنها من أشهى أنواع السلطات؛ فإن طريقة عمل الفتوش من المقبلات الشامية المعروفة، ويمكن تحضيرها بشكل خاص في شهر رمضان المبارك أو في الأيام العادية، وذلك لما له من مذاق مميز وشهي.

وقت التحضير: 30 دقيقة
تكفي لـ : 4 اشخاص

ويمكن أن تكون طريقة عمل الفتوش مناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، ورجيم، فيمكن ان يتناولونها على السحور لتعطيهم السعرات الحرارية المناسب لهذه الوجبة، بالإضافة إلى انها ستعطيها احساسا بالشبع لفترات طويلة، وإليكم  طريقة عمل الفتوش منال العالم.

طريقة عمل الفتوش منال العالم 

مكونات طريقة عمل الفتوش منال العالم :

ثلاث من الخبز العربي
ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم
ثلاث حبات من الخيار متوسطة الحجم
حبة واحدة من الفلفل الأخضر المقسم إلى قطع صغيرة الحجم
خمسة حبات من الفجل مقسمة إلى أجزاء صغيرة الحجم
ربع كاس من النعناع الطازج المفروم ناعم
ربع كأس من البقدونس الأخضر المفروم ناعم
ست عيدان من الخس مفرومة ناعم

مقادير صوص الفتوش منال العالم :

ثلث كأس من عصير الليمون الطازج.
ثلث كأس من زيت الزيتون.
فصان من الثوم المفروم صغيرة الحجم.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.

طريقة عمل الفتوش منال العالم :

1- نقطع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ونضع بعض زيت الزيتون عليه، ثم نتركه في الفرن ليتم تحميصه، وتحته ورق الزبدة، ونتركه على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة دقائق حتى يصبح مقرمش.
 
2- نقوم بتضيع  الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والفجل والبصل والخس إلى قطع صغيرة الحجم.

3- نضيف عليهم البقدونس والنعناع المفرومين.

4- نقوم بإعداد الصوص عن طريق خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون،  والثوم المفروم والملح والفلفل المطحون، ثم نوزع الصوص على قطع السلطة.

5- نضيف قطع الخبز المقرمش على سطح سلطة الفتوش، ثم نضع أوراق النعناع على السطح للتزيين، وتقدم.
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